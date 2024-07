Conchita salió corriendo de su boda cuando se dio cuenta de que Manuel Gallardo no haría nada para interrumpirla. Entró en pánico y dejó a todos plantados en el lugar del evento. El que salió detrás de ella fue Enrí, sin embargo, le costó mucho poder alcanzarla. La carrera comenzó en el día y terminó de noche cuando se detuvo en un puente.

“He quemado más calorías que un sauna. No te vayas a lanzar, no cometas una locura. Ahora está penado lanzarse de un puente, puedes quedar descerebrada”, dijo Enrí muy temeroso por lo que puede hacer Conchita. “Por favor, tranquila. Vamos a casa. He venido por ti. He venido a rescatarte”, añadió intentando calmarla.

No obstante, Conchita sigue aferrada con la idea de que Manuel vuelva a su vida. “¡Manuel ha tenido que venir a rescatarte, no tú!”, gritó. Fue ahí cuando Enrí se acercó para abrazarla. “Todo va a estar bien, hermanita. Vamos a casa”, mencionó su gran amigo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.