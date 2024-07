Enrí lograr alcanzar a Conchita Méndez luego de que saliera corriendo por las calles tras no conseguir que Manuel interrumpiera su boda. Ahora está encerrada en su cuarto llorando a más no poder. Su gran amigo está preocupado por su salud mental y no la deja sola. “¿Quieres te traiga algo?”, preguntó amablemente.

Por su parte, Conchita todavía intenta asimilar todo lo que está sucediendo. “¡No! ¡Vete!”, gritó muy mortificada por lo que le está tocando vivir. “¿Segura que no quieres nada?”, volvió a insistir Enrí. No obstante, la respuesta fue la misma. Al cabo de unos segundos, lanzó un comentario que encendió las alarmas en su compañero: “Sí quiero. Sí quiero algo. Me quiero morir”.

Fue ahí cuando Enrí se mostró bastante preocupado y no tuvo mejor idea que llamar a Manuel para contarle por lo que estaba pasando Conchita. “El Tiburón Gallardo” no le prestó mucha atención, pues está molesto por el papelón que le hicieron pasar delante te todos los invitados.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.