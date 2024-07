Don Bernardo participó en la despedida de soltero de Goyo, fiesta a la que acudieron todos los vecinos de la cuadra. Sin embargo, no esperó que La Cocó se haya enterado de su salidita. En medio de la ceremonia en el matrimonio, Cocó no dudó en hacerle un pequeño reclamo al panadero por asistir al evento. “Qué vergüenza, Don Bernardo. Me enteré que estuvo en una despedida de soltero. Se me cayó”, sentenció.

Por su parte, Don Bernardo trató de darle explicaciones sobre lo que realmente sucedió en la reunión de varones. “Yo me hubiera negado a ir si me de antemano me hubiera enterado que iban a venir chicas sin ropa”, expresó. Sin embargo, La Cocó no creyó en sus palabras y continuó indignada.

“¿Usted cree que yo nací ayer? Nunca pensé que fuera un hombre que disfrutaba de ver mujeres desnudas”, sentenció la abuela de las Rizo Patrón dejando en evidencia toda su molestia por el accionar de Don Bernardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.