01 de julio 2024 Actualizado el: 01 julio 24 | 11:10 am

En el nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” finalmente se llevará a cabo la boda entre Conchita Méndez y Goyo. Sin embargo, la emprendedora se dará cuenta de que su plan no está saliendo como ella quería. “No sé si te has dado cuenta, pero me voy a casar con otro”, le dijo a Manuel esperando una respuesta.

Sin embargo, “El Tiburón Gallardo” no se inmuta ante el matrimonio de su expareja. “Sinceramente, espero que seas inmensamente feliz”, expresó. Por su parte, Goyo está estallando de felicidad y cree que de verdad se va a casar con Conchita. ¿Tendrá un final feliz?

Mira EN VIVO el capítulo 41 de “Pituca Sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.