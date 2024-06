El nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” estuvo emocionante. Primer comenzó con La Cocó dándole explicaciones a la policía con motivos por los que debería de buscar a María Teresa Rizo Patrón. En su intento, casi hace que descubran su verdadera identidad. Sin embargo, contó con la ayuda de Don Bernardo, quien amablemente la ayudó fingiendo ser su esposo.

Mientras esto aconteció, Manuel Gallardo y Techi tuvieron una profunda conversación en la que ella le contó que recientemente se encontró con su esposo en la camioneta. María Teresa está muy preocupada, porque no sabe lo que sucederá con sus hijas, ni con su matrimonio. Por su parte, “El Tiburón” sólo atinó a consolarla y a darle palabras de motivación. Sin embargo, una frase hizo que pareciera que despedida: “Ay, lo que es el destino, ¿verdad? juntarnos y que no se pueda. No nos queda nada más que apechugar”, expresó.

Sin embargo, Techi le ocultó toda esta información a su familia. La Cocó le preguntó si sabía algo más de José Antonio, pero lo negó todo. Según explicó, se debe a que entre menos sepas sobre el paradero, mucho mejor, pues ocultar información podría ser un delito. Es así como decidió guardar la información sobre su esposo.

Por otro lado, María Gracia Rizo Patrón sigue con sus intentos de recuperar a Felipe Arosamena. Lamentablemente las jugadas no le están saliendo nada bien. Cuando lo llamó y lo invitó a la boda de Conchita Méndez, no sólo se negó, sino que le recalcó que irá como la pareja de Micaela Gallardo. Gracia se enfadó, colgó la llamada y decidió proponerle a Salvador Gallardo asistir con ella.

La que al parecer empieza a cambiar su suerte en el amor es Belén Rizo Patrón. La jovencita acudió a trabajar como cualquier día y se encontró con un compañero bastante simpático que empezó a coquetear con ella. Belén sólo atinó a sonreír muy tiernamente. Cuando le preguntaron por Franco, ella afirmó que ya no tienen nada que los una.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.