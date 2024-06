La boda entre Conchita Méndez y Goyo cada vez está más cerca. Los preparativos ya iniciaron y las invitaciones fueron enviadas a sus amigos más cercanos. A pesar de que todo sea una farsa, el trabajador se lo está tomando muy enserio y siente todo muy real. Como se recuerda, antes de que todo esto suceda, declaró estar profundamente enamorado de la emprendedora.

En medio de una conversación, decidió expresar que esta noche se llevaría a cabo su despedida de soltero. “Ay, verdad, hay pendientes, como mi despedida de soltero. Me cambio y me voy”, expresó. Ese ahí cuando Enrí mencionó que él no asistía a este tipo de eventos, porque los hombres se ponían como locos. Por ello, Goyo decidió advertirle a Conchita que se portará bien. “No, no van a haber calatas. Te lo juro Conchita”, expresó.

Por su parte, Conchita pinchó su globo y destruyó todas sus ilusiones. “Tranquilo, la verdad es que a mí ni me importa. No sé por qué tanta cosa, si todo es falso”, acotó. Goyo intentó salvar la situación y mencionó lo siguiente: “Precisamente, por esos detalles es que todo aprece de verdad. Yo ya me estoy metiendo de lleno en el papel”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.