Techi De La Puente vio de primera mano que Manuel Gallardo y Conchita se estaban dando un BESO. Esto incomodó a la mujer, quien se mostró fría ante su compañero de trabajo en el terminal. Así que él decidió tomar acción para arreglar la situación.

Ni bien tuvo oportunidad, Manuel le aclaró el panorama a Techi: “Conchita se me tiró encima, te lo juro. Está loca de remate”. Pero ella no se lo dejó nada fácil: “De verdad me da lo mismo. No tienes que darme ninguna explicación, nosotros no somos nada”.

La siguiente declaración de Manuel tomaría por sorpresa a Techi: “¿Cómo que no? Tú eres la mujer que yo quiero. Por eso terminé con Conchita, ¿no? Solo la acompañé en los preparativos de la boda. Como soy el padrino, tenía que estar presente en la charla que da el cura. Lo del beso fue un impulso de Conchita, te lo juro, me agarró desprevenido”.

Pero Techi no dio su brazo a torcer. “Ahorita tengo muchísimos problemas en los cuales pensar”, dijo antes de regresar a su habitación.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.