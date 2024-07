Finalmente el momento llegó. Conchita Méndez y Goyo ya se encuentran parados frente al padre que juntará sus vidas para siempre. Sin embargo, algo pasa con la emprendedora, quien se muestra bastante nerviosa. Ella esperó que Manuel Gallardo interrumpiera todo en cierto punto del evento. Lamentablemente para ella, no ha pasado y su plan no está saliendo como esperaba.

Frente a todos sus invitados, le pide al padre que se tome su tiempo antes de dar el “sí”. Incluso habló con Enrí, prácticamente pidiéndole ayuda. “Ay, no sé qué voy a hacer”, expresó. Por su parte, Goyo estaba más entusiasmado que nunca. “Lo que diga Dios”, dijo muy sonriente el pequeño trabajador.

Conchita no dejaba de voltear a ver a Manuel Gallardo, quien no entendía las señales que le mandaba. “Padre no se apure tanto”, reiteró la mujer. “El Tiburón” no planea hacer ningún movimiento y dentro de poco Conchita tendrá que responder a la pregunta del padre, pues Goyo ya aceptó convertirse en su esposo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.