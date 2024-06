María Gracia Rizo Patrón recibió la invitación de Conchita Méndez para su matrimonio. La hija de Techi no tuvo mejor idea que querer invitar a Felipe Arosamena. “Te cuento que me han invitado la matrimonio de Conchita y me acordé de ti”, comenzó diciendo. Sin embargo, no esperó que Pipo siga resentido por el tema con Salvador. “¿Ah sí? ¿Y estás segura de que te acordaste de mí? ¿Te fijaste en Salvador?”, respondió.

Gracia intentó defenderse y aseguró que el primero en el que pensó fue en él. “Ay, no. Nada que ver, pensé en ti, en tus ojos lindos, en tu barbita chiquitita”, recalcó intentando coquetear. “Muchas gracias por tu invitación, pero no puedo ir de pareja con dos personas… Voy a ir con Micaela”, sentenció.

Ese comentario desató la furia de Maria Gracia Rizo Patrón. “¡¿Con esa chusca?! ¿Estás saliendo con ella?”, gritó. “¿Por qué me haces esto, Pipo? ¿Te estás vengando?”, dijo muy furiosa para después colgar el teléfono.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.