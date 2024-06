¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO?! Hace un minuto, Salvador Gallardo le aseveró a Gracia Rizo Patrón que NO quería ninguna relación formal como la que ella soñaba; lo cual involucraba un futuro matrimonio. Pero, al saber que la podía perder, le ofreció un “trato”.

“Queda clarísimo que no quieres estar con alguien ni comprometerte. Por eso es que tú y yo somos totalmente diferentes y pensamos distinto”, le había dicho María Gracia.

Y, al escucharla, Salvador retrocedería un par de pasos en su decisión: “Yo no me siento inferior a nadie, ni a ti, ni a Felipe, ni a cualquier pituco con el que te vayas a casar. Estoy seguro de que sería un acartonado aburrido. El asunto es que, mientras no te cases, ¿todo bien no? Porque por ahora no podemos negar que cuando estamos juntos pasan cosas”.

Ambos cerraron el “trato” con un apasionado beso que fue visto por Techi. Sin embargo, la mujer estaba muy contrariada como para sumarse un “problema” más en la vida.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.