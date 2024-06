En el capítulo anterior, Conchita Méndez se mandó con todo contra Manuel Gallardo y le robó un beso de “despedida”. “El Tiburón” no estuvo nada conforme y le reclamó. Al parecer este chisme llegó a los oídos de Goyo, quien no dudó en ir a reclamarle por lo sucedido a su jefe. Sin medio, se paró delante de él y le pidió explicaciones.

Sin embargo, Manuel Gallardo no dudó en defenderse. “Tu ya conoces a tu mujer, a ella le gusta estar inventándose cosas. Claro que no la estaba besando, no quiero nada con ella”, sentenció. “Las mujeres de mis amigos, son sagradas. Compadre, yo soy leal”, añadió. Goyo se tranquilizó un poco después de hacer tanto show.

Finalmente el trabajador del Terminal Pesquero aceptó y confió en las palabras de su jefe. “Por esta vez, te voy a creer”, mencionó para luego abrazarlo e invitarlo a su despedida de soltero.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.