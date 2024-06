José Antonio Rizo Patrón se encontraba muy cerca de la casa de María Teresa De La Puente y Manuel Gallardo. Desde que regresó a Perú no ha dejado de estar espiando a su familia para asegurarse de su bienestar. Aunque esta vez se dio con la sorpresa de que su esposa platica mucho con su vecino a través del balcón, después de presenciar tal suceso, estaba a punto de marcharse hasta que se topó con Franco Gallardo.

El joven sabe muy bien quién es el papá de Belén Rizo Patrón, la jovencita le habló mucho sobre él e incluso mostró imágenes de su rostro, por lo que iba a ser imposible que lo confunda. “Disculpe, ¿usted no es el papá de Belén?”, dijo el joven cuando se acercó a José Antonio. “¿Y tú quién eres?”, preguntó desconcertado.

Franco le explicó es su amigo del colegio y también su vecino. “De hecho, vivo al lado de la casa de su hija”, recalcó. No obstante, José Antonio nunca aclaró que fuera realmente el sujeto por el que había preguntado. “Ella me ha contado sobre usted y me ha enseñado fotos, por eso lo reconozco”, continuó mencionando el joven. Finalmente se retiró y lo dejó con la gran duda.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.