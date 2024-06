María Gracia Rizo Patrón le confesó a Techi que no está yendo a la universidad y que ha reprobado el ciclo. Aunque su madre se molestó, Gracia esperaba que aceptara dejarla ser ama de casa. Sin embargo, lo que la mayor de las Rizo Patrón no se esperaba era que su madre la obligara a trabajar junto a ella en el terminal pesquero.

Techi trató de hacer entrar a su hija en razón y no dejar que abandone por completo sus estudios “Ahora las mujeres tenemos que estar preparadas para funcionar solas”, afirmó. Por los problemas económicos, la ‘pituca’ aseguró que no pueden seguir pagando la universidad. “Vas a tener que trabajar, porque yo no voy a criar una hija vaga”, sentenció.

Al principio, Gracia creyó que su madre se quedaría tranquila si ella se encarga de las tareas del hogar. “Me puedo quedar aquí en la casa y encargarme de comprar la comida la ropa, esas cosas”, explicó. Sin embargo, Techi sorprendió a su hija dándole un castigo ejemplar. “Sí eso también vas a hacer, pero a partir de mañana vas a trabajar conmigo en el terminal”, aseguró.

“Mamá yo no quiero ir a ese lugar. En ese lugar todo es horrible y la gente.. nada que ver. Prefiero trabajar de mesera como Belén”, respondió la mayor de las Rizo Patrón. A pesar de que Gracia quiso convencer a su madre, Techi confirmó su decisión. “Se acabaron las advertencias y eso de que no te importa nada”, finalizó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.