Después de la impactante noticia de la boda de Conchita y Goyo, la ‘reina’ del terminal buscó a Techi De La Puente para pedirle un favor muy especial. Como parte de su plan para provocar celos en Manuel Gallardo, Conchita se disculpó con Techi por cómo se portó con ella y la sorprendió con un singular pedido. “Quiero limpiar mi alma, limpiar mi espíritu. Solo así me voy a poder casar y ser feliz. Por eso, yo quería pedirte tu bendición“, manifestó mientras le agarraba las manos a la ‘pituca’.

Al escuchar esto, Techi soltó las manos de Conchita. “¿Cuál bendición, Conchita? Yo no soy cura. Ubícate”, respondió. Sin embargo, Conchita no se dio por vencida e insistió. “Pero tu eres ejemplo de una mujer casada, porque tienes años de experiencia. Además, eres mayor que yo, obviamente”, añadió.

Al ver que sus intentos no estaban funcionando, Conchita volvió a buscar el perdón de Techi. “Quiero que me mires a los ojos y me digas que no me guardas rencor, porque solo así me voy a poder casar“, aseguró la prometida de Goyo. Finalmente, logró que Techi le dijera que la perdonaba e, incluso, se atrevió a pedirle que le ayudara a elegir su vestido de matrimonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.