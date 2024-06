Salvador Gallardo decidió ir a conversar con su padre por la noticia del matrimonio entre Goyo y Conchita. Salvador trató de hablar sobre su padre sobre los sentimientos que tiene hacia su vecina Techi. “Es obvio, estás tan enamorado de la ‘pitumisia’ que no te importa que se case nuestra reina del pueblo”, manifestó el joven. Aunque el mayor de los Gallardo no logró que Manuel admitiera estar enamorado de la ‘pituca’, sí le dejó la duda sobre lo que pasaría cuando regrese el esposo de Techi.

Manuel trató de negar sus sentimientos, pero su hijo estaba convencido luego de ver la tranquilidad de su padre ante el anuncio de la boda de su exenamorada. “Se te nota en la cara, te funciona que Conchita se case“, aseguró. Así, Manuel acabó por admitir que no estaba enamorado de Conchita. “Yo no sentía amor por Conchita, nunca estuve enamorado. O sea sí me gustaba muchísimo y la pasaba muy bien con ella”, explicó.

El joven se mostró muy contento al ver a su padre ilusionarse. “Que estás como chiquillo templado, que te cayó el flechazo y estás todo revuelto por dentro”, explicó. Sin embargo, no todo fue bueno, pues Salvador le recordó a Manuel que existe un obstáculo en su relación con Techi. “Mira, viejo. Yo solamente quiero que no sufras. Me parece muy bacán lo que te está pasando, ¿pero si llega el mariachi de la señora Techi”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.