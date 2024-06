Al final del capítulo 36 de “Pituca sin Lucas”, Piedad estaba leyendo un libro en la sala cuando tocaron la puerta. La pequeña se llevó una gran susto cuando vio a dos policías, quienes preguntaron por su madre.”Buenas noches. No deberías abrir la puerta sin compañía de un adulto. ¿Está tu mamá?”, consultó uno de los hombres. Asustada, la menor de las Rizo Patrón cerró la puerta y se fue corriendo a buscar a su mamá.

La pequeña Piedad llegó a la habitación de Techi gritando. “Mamá, hay unos policías abajo”, contó con desesperación. La Cocó también se mostró atemorizada por la presencia de las autoridad. Sin embargo, Techi intentó mantener la calma. “A ver, mamá, no sabemos para que han venido los policías y tú ya le estás gritando a Dios”, expresó la ‘pituca’.

Pero la Cocó no se quedó callada y le respondió. “Tú sabes perfectamente para qué han venido”, manifestó. La mamá de las Rizo Patrón insistió en que la visita no era nada grave para no asustar a Piedad. “Pues seguramente para una visita de rutina como hacen en este barrio”, explicó.

A pesar de los intentos de la ‘pituca’, Piedad no creyó que solo fuera una visita normal. “Yo creo que son los pesados que quieren preso a mi papá. Pero no puedo estar tranquila. No quiero que metan preso a mi papá”, reveló.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.