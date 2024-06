Las tensión en la casa de las Rizo Patrón está teniendo picos muy altos. Recientemente María Teresa De La Puente y María Gracia Rizo Patrón tuvieron un fuerte enfrentamiento que terminó con una cachetada en el rostro de Gracia. En ese sentido, esta mañana, Techi aprovechó que se quedó a solas con su hija para hablar sobre el tema y pedirle disculpas.

“Hija, ahora que nos hemos quedado solas yo quería pedirte disculpas por lo que pasó anoche”, comenzó diciendo Techi muy arrepentida. Quizá pensó que Gracia estaría resentida, pero la conversación que tuvo con Salvador cambió por completo su forma de pensar. “No, mamá. Perdóname tu a mí. Sé que me pasé. No sé porque me enojé tanto por lo que dije de mi papá”, expresó.

“Te quiero mucho, hija”, dijo María Teresa De La Puente mientras comenzó a abrazar a Gracia. “Mamá, yo sé que no soy la más madura, pero soy tu hija mayor y sabes que puedes contar conmigo”, acotó la mayor de las Rizo Patrón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.