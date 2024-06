A pesar de que María Gracia Rizo Patrón se ha intentado involucrar sentimentalmente con Salvador Gallardo, cada vez que ve a Felipe Arosamena corre con él para intentar solucionar las cosas. El estudiante de medicina fue a visitar a Micaela Gallardo y al salir se encontró con la hija de Techi. “¿Vas a estar con Micaela?”, preguntó Gracia. “No, no voy a estar con Micaela. Tenemos diferentes principios”, contestó muy tajantemente Pipo.

La jovencita no desaprovechó la oportunidad de contarle que la está pasando muy mal. “Todo esto me ha hecho sentir muy mal. Ni si quiera he podido ir a clases”, le comentó. Sin embargo, Felipe está muy decidido a no regalarle ni una oportunidad. “No, no. A mí no me eches culpas que no me corresponden”, acotó. “Ni cuando estábamos bien ibas a clases”, agregó.

Al ver que Felipe no reaccionaba como quería ante los comentarios tristes que hacia sobre su persona, preguntó si en algún momento se olvidaría del daño que le hizo. “Me siento mal. Estoy muy confundida… ¿Nunca me vas a perdonar?”, mencionó Gracia. No obstante, Pipo lanzó contundente respuesta: “Madura un poco. Bastante falta te hace”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.