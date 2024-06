Belén Rizo Patrón no la está pasando nada bien debido a que se está enfrentando a muchos problemas que no le están dando la paz mental que necesita. Primero se llevó una gran decepción de su padre y ahora intenta asimilar la noticia de que Franco Gallardo se está dando por vencido y dejará de luchar por su amor. Esto a raíz de que ella no pudo tomar una decisión acerca de lo que realmente quería establecer con el jovencito.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 34: Conchita pone fecha para su pedida de mano y Enrí se preocupa

Por ello, está sentada en el piso del baño mientras que derrama lágrimas. De un momento a otro, María Gracia Rizo Patrón interrumpió esto y comenzó a hacerle preguntas. “¿Por qué estás llorando ¿qué pasó?”, consultó. “No sé, porque soy una tonta”, contestó alarmando a Gracia. “Es que hoy día en el colegio Franco me dijo que ya no quiere estar conmigo”, añadió.

Gracia intentó consolarla, como buena hermana mayor: “Es un tremendo baboso, Belén. Tú lo sabes. Vas a encontrar un chico más bueno”, expresó. Sin embargo, Belén hace una catarsis del por qué Franco tomó esa decisión. “Es que es la primera vez que me he enamorado y no sé por qué se me complica tanto. No sé por qué soy tan exigente. Creo que mi papá me decepcionó mucho y estoy molesta con los hombres. Por eso lo perdí, porque tengo miedo de que me haga daño”, confesó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.