El nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” estuvo más vibrante que nunca. En el episodio pasado María Teresa De La Puente fue atrapada, diciéndole palabras dulces Manuel Gallardo, por María Gracia Rizo Patrón. Por ello, ahora comenzó a pedirle explicaciones de lo que está sucediendo, pues Techi sigue casada con José Antonio y Gracia sacó cara por su papá. Por su parte, Techi atinó a relacionarlo todo con el trabajo y finalmente el pedido de auxilio de La Cocó terminó salvándola del interrogatorio que inició la mayor de las Rizo Patrón.

Por otro lado, Conchita Méndez continúa preparando todo lo necesario para que Manuel Gallardo estalle de celos. Primero comenzó con fingir una relación con Goyo, pero ahora planea llegar hasta el altar. El más ilusionado es el trabajador, pues está más que enamorado de la emprendedora. Sin embargo, Enrí mostró su preocupación, pues piensa que todo esto se le puede estar saliendo de las manos. Al parecer esto no le importa y seguirá adelanto con lo pensado.

El amor no deja de florecer en la casa de los Gallardo… Salvador, quien le recalcó a Gracia que no desea una relación seria y no le prometió exclusividad, parece que ahora es todo lo contrario. En una conversación profunda con su hermano Franco, le terminó revelando que todo haría indicar que se está enamorando de la hija de Techi. Por este motivo, no deja de pelear con Felipe Arosamena cada vez que se lo encuentra. El exprometido de Gracia fue a visitar a Micaela. Como de costumbre, terminó en una fuerte discusión. Micaela tuvo que poner paños húmedos para que no pasara a mayores.

Pero los enfrentamientos no sólo estuvieron en la casa de los Gallardo, las vecinas también tuvieron un intenso enfrentamiento. Esto a raíz de que María Gracia comenzó a reclamarle a su mamá por la posible vuelta de su padre. La mayor de sus hijas no puede entender cómo es que Techi duda en seguir con su matrimonio. Incluso le sacó en cara que esto se puede deber a la relación que sostiene con “El Tiburón Gallardo”. A María Teresa no le agradó para nada el comentario y terminó dándole una fuerte cachetada.

Esto desencadenó en qué Gracia se pusiera muy sensible, se encerró en su habitación y no fue hasta que Belén se acercó a ella que decidió empezar a conversar. No entiende cómo es que su mamá puede juzgar a su papá. En medio de tanto sentimentalismo, salió a la calle y terminó encontrándose con Pipo. No dudó en correr hacia él y cuestionar su visita a Micaela. Además, aprovechó en preguntarle si algún día podría perdonarla a lo que Felipe sólo atinó a decirle que madurara.

REVIVE EL CAPÍTULO 33 DE “PITUCA SIN LUCAS”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.