María Gracia Rizo Patrón se mostró bastante afectada luego de recibir una fuerte cachetada por parte de María Teresa Rizo Patrón. Por este motivo, Belén no dudó en acercarse para hablar con ella. “Me pegó por decirle la verdad”, comentó Gracia con los ojos llorosos. “Es que me parece pésima la relación que tiene con el vecino”, añadió mientras que Belén escuchaba atentamente.

Por su parte, Belén trató de entender la posición de su mamá y quiso explicárselo a Gracia. “Mi papá no ha dado ninguna explicación. Además, no dicho nada del por qué nos abandonó… Si se separan hay que apoyarlos”, expresó. Sin embargo, Gracia no entendía de razones y comenzó a lanzar ácidos comentarios. “Qué asco, meterse con un vendedor de pescados”, manifestó.

En ese instante, Gracia comenzó a quebrarse y sacar todo lo que llevaba en su interior. “Me encanta ser la oveja negra de la vecina, me encanta que me termine Felipe, me encanta que mi mamá me pegue, me encanta dejar de estudiar… Me fascina”, recalcó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.