¡SE LO DIJO! Micaela Gallardo estaba totalmente furiosa y fue directamente hacia Felipe Arosamena cuando lo encontró en la universidad. ¿Cuál era el motivo? Los celos de María Gracia Rizo Patrón.

La hija del “Tiburón” Gallardo le reclamó a su compañero porque Gracia YA SABE que ella fue quien reveló su infidelidad con Salvador. “Felipe, me dejaste recontra mal parada. Le dijiste a Gracia lo que te dije de Salvador”, le resaltó Micaela.

El estudiante de medicina intentó defenderse: “No, no. Yo le dije que sabía, pero no le dije que tú me lo habías dicho”. Pero, al final, reconoció su error: “Perdóname, de verdad. No me podía guardar esto”.

Esto enfureció más a Micaela: “Preferiste decirle y fregarme a mí. Felipe, yo fui discreta un montón de tiempo para no hacerte sufrir. Ahora vas y me echas en una. Qué egoísta. o pensaste en mí, solo pensaste en ti. Gran amigo”.

Aunque Felipe aún estaba confundido porque, hasta hace poco, Micaela detestaba a Gracia. “¿Y de cuándo acá te importa quedar bien con María Gracia? Micaela, no vale hacerse mala sangre por ella. Además, ¿con qué cara ella te va a reclamar algo? Perdóname, no pensé que ella te iba a encarar”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.