María Gracia Rizo Patrón se encontró con Micaela Gallardo justo cuando fue a comprar a la tienda de Don Bernardo. La hija de Techi no dudó en reclamarle por decirle la verdad acerca de su infidelidad a Felipe Arosamena. “Estarás contenta ahora que me separaste de Felipe. Qué patética tu estrategia, contarle que le saqué la vuelta para quedarte con él”, comentó.

Micaela no se quedó callada y decidió responder con todo. “Yo no le conté, él se dio cuenta solo. Sólo le confirmé, porque a diferencia tuya yo no soy una mentirosa”, sentenció. Esto encendió la furia de Gracia, quien no dudó en lanzar venenoso dardo. “Eres la bestie del año, pero te tengo una mala noticia. A Felipe le repelen las comunistas como tú”, expresó.

En medio de los fuertes comentarios, que comenzaron a decirse entre ambas, finalmente Gracia decidió contestarle de la siguiente forma: “Yo creo que le repelen más las mentirosas. Ya me voy a clases ¿y sabes con quién? Con él”, sentenció.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.