María Teresa De La Puente recibió al visita inesperada del abogado de José Antonio Rizo Patrón. Como se recuerda, aquel personaje intentó sobrepasarse con ella y quedaron en malas condiciones. Por este motivo, a penas lo vio le cerró la puerta en la cara. Todo ello hasta que él mencionó estas palabras mágicas: “José Antonio se comunicó conmigo. Me pidió que viniera a verte”, acotó.

Aquello hizo que Techi se detuviera por unos segundos para escuchar lo que tenía que decir. “Les manda regalos para sus hijas y me dijo que no me fuera hasta que lo abrieras”, confesó el abogado. María Teresa recibió los regalos y el sobre. No obstante, cuando revisó el contenido y se dio cuenta de que eran dólares, no dudó en devolverlos.

“Dile a José Antonio que no necesito su plata y que a la próxima vez que quiera mandar algo que lo haga por correo y no contigo. Dile que sus hijas se están acostumbrado a no saber nada él y yo también”, sentenció cuando le estaba devolviendo todos los regalitos que envío José Antonio Rizo Patrón.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.