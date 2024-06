14 de junio 2024 Actualizado el: 16 junio 24 | 09:59 am

Belén Rizo Patrón acudió muy arrepentida a la casa de Margarita para obtener su perdón, luego de que la acusara de dañar la camioneta de su mamá. La jovencita se enteró que la verdadera culpable es Conchita Méndez, por ello le pedirá disculpas. “Estoy ocupada, ¿qué necesitas? ¿qué quieres?”, fue la impresión de Margarita al ver a Belén en su casa.

“Fue la enamorada del papá de Franco….”, comentó Belén muy arrepentida. “Mira tu, Conchita está locaza… ¿Sabes qué, Belén? A mí me da igual que me pidas disculpas”, sentenció Margarita muy mortificada. “¿Qué hago con el roche que me haz hecho?”, añadió.

Belén sabe que cometió un error y busca enmendarlo. “Yo sé, por eso vine, Margarita, perdón”, manifestó. No obstante, Margarita tenía otra cosa en mente. “Si tu quieres que yo te perdone, dile a Franco que regrese conmigo”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.