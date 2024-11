Belén Rizo Patrón le reclamó a José Antonio por impedirle que vea a Franco Gallardo. Él se excusó diciendo que tiene la autoridad suficiente para hacerlo. “Porque soy tu papá y no me gusta que salgas con un chico que no conozco (…) Eres mi hija y yo como papá te tengo que proteger”, agregó.

“Quiero que me expliques, ¿por qué Franco no tiene nada que ver con nosotros? ¿Porque no va un colegio pituco?”, preguntó Belén. “Por eso y por otras razones más, Belén”, comenzó diciendo antes de exaltarse. “¡A esta casa no va a entrar! ¡Aunque no viva acá, esta sigue siendo mi casa y ustedes siguen siendo mis hijas!”, perdió la paciencia.

Su hija intentó defenderse, pero poco o nada le sirvió. “Los papás no tienen que elegir los enamorados de sus hijas, te quedaste dos ciclos atrás”,intentó explicarle. “¡Yo no soy cualquier papá! ¡No soy el papá de ustedes y no quiero que sigas viendo ese chico! ¡Me tiene cansado esta situación para mí es agotadora que ustedes contradigan todo lo que digo!”, sentenció José Antonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.