Después de una gran cena con en familia, el pastor le hizo una pregunta muy importante a Goyo. “Después de enterarnos el día de hoy de tan linda noticia… Gregorio, quisiera preguntarte cuál es el siguiente paso. Supongo que vas a pedir la mano de nuestra hija en matrimonio”, expresó.

Al escuchar esas palabras, Gregorio comenzó a ponerse nervioso. Pero intentó dar una respuesta que pudiera calmar a su suegro. “Más bien, más que matrimonio, yo lo llamaría una relación pujante, de recién enamorados. Usted me entiende, una cosa lleva a la otra”, sentenció.

El pequeño trabajador no pensó que el pastor comenzara a ejercer presión sobre su decisión. “No, no. Nosotros estamos criados a la antigua. Eso de los enamoraditos no va con nosotros. Es muy ambiguo. Así que te pregunto, Gregorio. ¿Realmente te quieres casar con mi hija?”, respondió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.