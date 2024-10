José Antonio Rizo Patrón se encontró con Belén y Franco Gallardo en la panadería de Don Bernardo. El papá de las Rizo Patrón aprovechó para invitarlo a tomar un lonche en la casa.

Sin embargo, ninguno de los dos jovencitos pensó que esto pudiera salir mal. A penas se sentaron, el aún esposo de Techi comenzó con una lluvia de preguntas bastante incómodas, haciendo que Belén se quisiera retirar. “Nosotros los vamos a dejar, porque tenemos que conversar sobre la despedida de Gracia”, comentó.

“¿A dónde van?”, preguntó José Antonio. Belén comentó que se dirigirían a su habitación. “No, al cuarto, no. Todo bien que sean novios, pero no hay que pasar los límites”, sentenció José Antonio. Al escuchar ello, Techi no dudó en defender a su hija. “Quédense en la sala, porque nosotros tenemos que ir arriba a conversar. ¿Me acompañas, José Antonio?”, dijo bastante mortificada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.