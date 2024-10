José Antonio Rizo Patrón fue a la panadería de Don Bernardo, como de costumbre. pero sin querer se encontró con la nieta del panadero. La muchacha no dudó en presentarse. “Así que en la misma clase que Belén, es las más responsable e inteligente de mis hijas. ¿Ustedes son amigas?”, comentó el aún esposo de Techi.

Sin embargo, Margarita no se guardó nada y habló de todo. “Imposible. Esa chica no tiene ley, apenas llegó me quitó a mi enamorado Franco”, sentenció.

José Antonio no podía creer lo que estaba escuchando. “¿No te estás equivocando de persona? Belén es una chica muy educada, no haría algo así”, fue su reacción. Margarita, sin pelos en la lengua, no pudo contenerse. “Quizá Belén cambió bastante desde que usted llegó a la cárcel. Es la pura verdad, Belén me quitó a mi enamorado”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.