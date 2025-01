“Pituca sin Lucas” cautivó no solo el corazón de los espectadores; sino, y sobre todo, el de su elenco. Por eso, en el nuevo episodio de “Enséñame Pe”, Fernanda Llanos, quien dio vida a Margarita, contó detalles INÉDITOS de lo que fue grabar ese último capítulo de la novela.

Ante las cámaras de Latina, Fernanda confesó que tomó varias horas de trabajo ese último episodio: “Fue un día entero: desde las 7 de la mañana hasta las 5-6 de la tarde”.

Asimismo, la actriz reveló que, cuando escuchó el último “¡corte!” del director sintió un “VACÍO porque obviamente vas todos los días a grabar, se vuelve una rutina; y de la nada acabó”.

Además, Fernanda Llanos realmente se encariñó con su personaje de Margarita. “Sentí que no era solo una despedida de mis compañeros, sino también con Margarita, esta persona que había construido por meses y que la tenía que dejar ir. Ese día no pude llorar porque siento que no procesé la emoción. Pero, después de un mes, estaba viendo la serie y me di cuenta que la extraño. Extraño vernos todos los días; eran mis compañeros del día a día”, agregó.

Descubre esta y MÁS revelaciones de Fernanda Llanos en el nuevo episodio de “Enséñame Pe” vía YouTube.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Fernanda Llanos COMPLETO vía YouTube Latina

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.