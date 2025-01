Chapasa habló ante las cámaras de Latina en el nuevo episodio de “Enséñame Pe”. El actor de “Pituca sin Lucas“, cuyo verdadero nombre es Henry Joseph Peláez Rosales, se compartió FUERTE y CLARO su posición sobre el humor negro, en base a su trayectoria en el ‘stand up’.

En una conversación amena, Chapasa aseguró: “Muchas veces, muchos que apenas han terminado sus talleres de ‘stand up’, por querer tener un status alto, dicen: ‘voy a hacer humor negro y me voy a reír del resto’“.

Pero ese NO es el camino correcto para el actor de “Pituca sin Lucas”: “CLARAMENTE eso NO es humor negro, es alguien que está tratando de encontrar su voz y querer mantener su ego elevado y está MAL, está ERRADO“. “NO es el camino por donde deberías ir, amigo o amiga“, enfatizó.

Pero, ¿qué más dijo Chapasa sobre su pasión con el ciclismo, su paso por “Pituca sin Lucas” y su trabajo en el ‘stand up’? Descúbrelo A CONTINUACIÓN.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Chapasa COMPLETO vía YouTube Latina

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.

