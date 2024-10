Luego de probar el primer plato de la Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, el jurado tomó una decisión y escogió a la persona que ganaría el beneficio. Así, Canchita Centeno no pudo evitar saltar y celebrar al escuchar que Nelly Rossinelli la nombró. Sin embargo, la jurado le hizo una impactante aclaración. “No es que hayas ganado el beneficio”, aclaró la mamá de los ‘pericotitos’. ¿Qué pasó?

La estudiante Centeno terminó desconcertada luego de descubrir que ella no era la ganadora del primer reto de la noche, pese a haber recibido varios halagos por su ocopa. Por ello, Nelly le explicó inmediatamente que no la premiarían, pues había utilizado el huevo de Chapasa en su presentación. “Tienes una salsa sobresaliente, la más rica, la más deliciosa, y en eso estamos de acuerdo los tres. Pero tenemos que estar alineados a los valores y no podemos poder prestados insumos ya preparados de otros compañeros. Por ende, vamos a ir por el segundo lugar”, sentenció.

Canchita no se quedó callada y mostró su sentir ante las cámaras, pues todo el incidente se debió al favor que le hizo su compañero de clase. “¿Ahora un huevo me separa a mí de la Olla de Oro?”, se preguntó. Por último, el jurado decidió darle el beneficio a Raysa Ortiz, quien también los sorprendió con la sazón de su salsa.

Este sábado 5 de octubre se vive una intensa Noche de Desaprobados en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Canchita Centeno, Tito Vega, Raysa Ortiz, Luigi Monteghirfo y Chapasa lo dejarán todo en la cocina para evitar caer en la temida Noche de Expulsión. ¿Quiénes se salvarán esta noche?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.