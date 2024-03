Vicky se niega a tener hijos, pero Jorge plantea increíble solución: “Podemos adoptar” | Papá en Apuros Cap. 101

Desde que Natalia Rodríguez y Jorge Arrarte se hicieron una prueba de ADN para saber de quién es el hijo que espera; el instructor no logra sacarse de la cabeza la idea de convertirse en padre. Sin embargo, la secretaria le mintió con los resultados y le comentó que el verdadero padre es Martín Seminario. Esto Jorge no termina de creerlo y muy en el fondo piensa que debería hacerse cargo.

Después de todo, Natalia le dijo que todavía tiene a Vicky y que podría convertirse en padre con ella. Jorge hizo lo propio y le pidió a su novia convertirse en padres. Lamentablemente, ella no accedió al pedido. “Jorge tu pregunta… Es una pregunta desubicada”, le respondió. “Yo quiero ser padre, es algo que siempre me ha gustado ser”, mencionó el marino.

La mamá de ‘Bombim’ se niega por completo. “No puedo tener más hijos. No puedo ayudarte con esa curiosidad”, sentenció. Pero no esperó que Jorge le diera una increíble solución. “Ya sé, podemos adoptar”, esto la tomó por sorpresa y no supo qué más decir.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.