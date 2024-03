Papá en Apuros Cap. 107: Jhonatan rechaza propuesta de Luna y se niega a luchar por su amor

Luna Seminario está muy confundida por su sentimientos. No sabe si quedarse con Pablo o iniciar una relación desde cero con Jhonatan Quiroz. Esto la llevó a tomar una terrible decisión, en la que hará que los dos personajes se enfrenten y luchen por su amor, para que ella pueda tomar una decisión.

Esta noticia no el cayó del todo bien a Jhonatan, pues rápidamente se negó a participar de esta especie de juego. “Luna, pierdes tu tiempo. Yo no quiero que escojas. Así que quédate con Pablo”, comenzó diciendo el cadete.

Además, le detalló lo que realmente él busca en una mujer, pues no sólo se trata de apariencia física: “Quiero una chica que esté segura, que me quiera tal cual como soy. Que no esté con rodeos y tu propuesta es realmente ofensiva”. Por su parte, Luna le recalcó que Pablo sí haría todo por ella. “Pablo si está dispuesta a luchar por mí y sólo quiero elegir entre ustedes dos”, expresó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.