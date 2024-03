Papá en Apuros Cap 105 EN VIVO: Julieta le pide a Martín que no viaje: “No se vaya”

¡Un Giro Crucial en la Vida de Martín! El Capitán se encuentra ante una gran decisión que no solo afectará su propio futuro, sino también el bienestar y la estabilidad de sus amados hijos. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Martín se ve obligado a irse a trabajar fuera de Lima. ¿El capitán aceptará dejar a su familiar?

Sin embargo, en medio de esta encrucijada vital, intervendrá Julieta, quien le pedirá Martín reconsiderar su viaje, apelando al corazón del Capitán. “Julieta yo tengo que rearmar mi vida. Tengo que empezar de cero”, le dice Martín a Julieta, quien termina diciendo: “No se vaya”.

¿Qué pasó en el último episodio?

Vicky le confesó todo su amor a Ramón. “Tu eres el hombre que me pone así contenta, el que me da los abrazos que quiero, el que me da la palabra precisa en el momento justo… Yo creo que ya no debo seguir con Jorge. Me he dado cuenta que Jorge no es el compañero que yo necesito, él es medio egoísta”, expresó la dueña de ‘Ceviche y Amor’.

Jorge fue en busca de Natalia para decirle que ya no desea ser el padre de su hijo. “Me he dado cuenta de que soy un hombre grande, maduro, simpático con buen cuerpo, lindos ojos. Perdiste tu oportunidad, no lo supiste aprovechar, ahora hay otra ocupando tu lugar”, dijo el instructor de la Marina.

