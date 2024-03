Papá en Apuros Cap 101 EN VIVO: Marina desea que Julieta se convierta en su madre

Julieta no solo se ha ganado el corazón de Martín, sino que también conquistó a sus menores hijos, en especial a Marina. La más pequeña de los Seminario desea que Julieta se convierta en madre y no dudará en hacerle tal pedido a Martín, quien se mostrará impactado por tal revelación.

En el reciente avance se observa a Marina junto a Martín en su habitación. “Yo quería dibujar a una mujer que sea perfecta para tí, poco a poco se fue pareciendo a Julieta”, dice la pequeña. “¿Por qué dice mamá arriba de Julieta?”, pregunta el Capitán. “Porque a mí me gustaría que sea mi segunda mamá”, afirma Marina.

¿Qué pasó en el capítulo 100 de “Papá en Apuros”?

Jorge conmovió a Natalia con una inesperada propuesta. “Siento como si pudo haber sido mío… ¿Tú crees que en el laboratorio se hayan equivocado?…Sólo quiero decirte que si por ahí, Martín no se quiere hacer cargo del niño, yo estoy dispuesto a darle mi apellido y a ser su papá”, expresó el instructor de la Marina.

Matías no soportó la escena de celos de Julieta y le hizo una dura advertencia. “Si no te quieres casar conmigo no me eches la culpa a mí. Yo no voy a ser la excusa para acabar con este matrimonio. Dime las cosas como son”, expresó Matías.

