Papá en Apuros Cap 100 EN VIVO: Jorge quiere convertirse en padre y le hará pedido especial a Vicky

En el capítulo 100 de Papá en Apuros, sucederán cosas muy importantes. Jorge Arrarte decidió tener una conversación profunda con Vicky, donde le expresa su deseo de convertir en papá. “Tengamos un hijo”, le mencionó con la esperanza de que ella accediera al pedido.

Asimismo, en el avance también se vio cómo es que Julieta Olaya se puso celosa de ‘La Gringa’ porque está haciendo los planes de matrimonio junto a Matías Quiroz. Esto no le gustó para nada a la jovencita y decidió reclamarle a su pareja, quien se mostró sorprendido y le preguntó si aún desea casarse con él después de todo.

¿Qué pasó en el capítulo 99 de “Papá en Apuros”?

Cristóbal fue en busca de Julieta para pedirle que le dé una oportunidad a su padre. “Sé que mi papá está enamorado de ti. Él mismo me lo dijo. También me dijo que si Natalia no estuviera embarazada ustedes estarían juntos”, le dijo el cadete a la joven. “Mira, te voy a decir lo mismo que le dije a tu papá… La relación que tuvimos fue muy bonita mientras duró, pero ya fue, ahora yo estoy en otras”, respondió Julieta.

Pero eso no fue lo único que hizo el joven cadete, sino que también fue en busca de su exenamorada Stephanie. “Cuando me dijiste que querías irte a España, Stephie, sentí que el corazón me apretaba… Estoy dispuesto a hacer lo que sea, porque te amo. Stephie, te amo”, expresó Cristóbal.

