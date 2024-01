Luciana Blomberg sobre emisión de Papá en Apuros en Chile: “Esperamos que lo reciban con mucho cariño”

Latina Televisión ha internacionalizado un producto muy querido por el público peruano: Papá en Apuros. La novela se ha convertido en la más exitosa de la TV peruana. Por lo que ahora está a un paso de ser disfrutada por el público chileno.

La novela familiar de Latina es el primer producto que saldrá del territorio nacional. Papá en Apuros se estrenará este 15 de enero a las 7:00 p.m. por Mega Media, una de las televisoras más importantes de Chile. Con la exportación de esta ficción, Latina da un primer paso para la expansión de sus programas en toda la región.

Los actores principales de Papá En Apuros se encuentran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez partiendo hacia Santiago de Chile. Esto debido a que mañana se anunciará la emisión de Papá En Apuros en Mega Media. Los artistas se preparan para una gira promocional en el país hermano.

Luciana Blomberg, actriz que interpreta a Julieta Olaya habló para Latina sobre las expectativas que tiene sobre la promoción en Chile de Papá en Apuros. “Esperamos que en Chile lo reciban con mucho cariño. Para nosotros ha sido increíble grabar este proyecto. Además, ha sido un privilegio poder adaptar la novela producida en Chile. Esperamos que lo reciban con amor”, comentó la actriz.

Sobre el éxito en territorio nacional, Luciana confesó que no se esperó la gran cantidad de fanáticos que iba a recolectar la novela peruana. Sin embargo, se siente muy agradecida con el público peruano. “No me lo imaginé. Cuando comenzamos el proyecto sí me pude imaginar por la calidad de proyecto que iba a ir bien. Pero la magnitud de lo que ha sido no me lo esperé. Ha sido una linda sorpresa. Estamos muy agradecidos con el público”, afirmó.

Además, la actriz reveló qué es lo que se viene para ella en un futuro, luego de haber finalizado con las grabaciones de Papá en Apuros. “Este año haré teatro. Además, estoy dictando clases porque me apasiona. Ahora estoy escribiendo una serie con Melania Urbina, que posiblemente pase a ser película. Por eso le estoy metiendo mucho de mi cabeza, corazón e ideas”, dijo.

Con la exportación de “Papá en Apuros” en Chile, Latina Televisión inicia la carrera para llegar a los hogares de todo el mundo, consolidándose como un referente en la convergencia de entretenimiento y tecnología.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros” en Latina Televisión?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.