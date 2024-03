Julieta pierde los papeles y explota al enterarse de que rayaron su lancha con la palabra “ladrona” | Papá en Apuros Cap 93

Julieta Olaya está cansada de las falsas acusaciones en su contra, esto está generando de que pueda colapsar en cualquier momento. Pero la gota que rebalsó el vaso fue darse cuenta de que su lancha estaba pintada con la palabra “ladrona”.

‘La Gringa’ quiso proteger a Julieta de esta mala noticia, pero llegó en el momento indicado y se percató de todo lo que estaba sucediendo. La joven no pudo contener su enojo y comenzó a explotar contra cualquier persona que estuviera cerca. “¿Nadie vio nada? ¿O de verdad piensan que soy una ladrona?”, expresó.

“Acá hay alguien que me tiene entre ceja y ceja y no me lo quiere decir. No soy ninguna ladrona para eso tengo mi lancha y trabajo”, comentó ante la mirada asombrada de los ciudadanos que se encontraban cerca del lugar. “Esa persona que está haciendo eso es un cobarde, porque no me lo dice a la cara”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.