En Moisés y los Diez Mandamientos, la tensión en Egipto alcanza su punto más alto con el inicio de las siete plagas enviadas por Dios a través de Moisés. Esta tarde, el capítulo promete ser uno de los más impactantes de la serie: el Río Nilo y toda el agua del país se teñirán de rojo, en cumplimiento del primer castigo divino contra el faraón y su pueblo.

En el adelanto oficial del episodio se escucha la frase: “Prepárate, porque todo se teñirá de rojo”, anticipando la dramática transformación de las aguas en sangre. Este evento no solo marcará un antes y un después en la historia de Egipto, sino que también desatará el sufrimiento del pueblo, que comenzará a enfrentar las consecuencias del desafío de Ramsés ante el mandato divino.

Además, presenciaremos un enfrentamiento cara a cara entre Moisés y Ramsés, una escena cargada de tensión, donde Moisés, firme en su fe, advierte al faraón sobre lo que está por venir. Tras unos segundos, el milagro o la maldición ocurre: el agua se convierte en sangre frente a los ojos de todos.

La transformación del Nilo marca el inicio de una serie de episodios devastadores que pondrán a prueba no solo a los personajes, sino también a sus creencias, su poder y su humanidad.

¿Responderá Ramsés con humildad o redoblará su desafío contra Dios? No te pierdas este capítulo impactante de Moisés y los Diez Mandamientos, hoy desde las 5:45 p. m.