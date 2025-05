Una noticia que ha sorprendido y emocionado a miles de peruanos: Micheille Soifer y Ricardo Rondón, dos de los rostros más queridos y carismáticos del país, se suman a la familia de Latina.

El anuncio fue realizado a través de una serie de impactantes promociones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, generando una ola de comentarios por parte del público. La llegada de ambos artistas representa una apuesta fuerte del canal por seguir ofreciendo contenidos de calidad y conexión directa con la audiencia.

Micheille Soifer, reconocida cantante, influencer y figura de la televisión nacional, y Ricardo Rondón, presentador con amplia trayectoria y carisma indiscutible, prometen sorprender al público con nuevos proyectos que muy pronto serán revelados.

“Me siento súper emocionada, agradecida por la oportunidad, con mucho entusiasmo, agradecida con todo el equipo de producción, porque desde que entré me están tratando maravilloso, son un equipo muy profesional y la verdad me siento muy bendecida de tomar esa oportunidad que la esperé después de muchos años… Creo que voy a mantener el cariño de la gente, que siempre está esperando que evolucione, voy a dar todo de mí y lo voy a hacer increíble”, comentó Micheille Soifer.

Mientras Ricardo recuerda con nostalgia su paso por el canal, “Hace un par de años, aproximadamente, llegué a Latina con las manos vacías a participar en el Gran Chef Famosos. Salí por la puerta grande como el gran campeón. Eso a mí me llenó de emoción porque conocí a gente maravillosa, muy linda y sobre todo me trataron como en casa. Han pasado algunos años y ahora estoy contento de regresar a mi casa, a Latina”.

Con esta incorporación, Latina reafirma su compromiso de sumar entretenimiento nacional, consolidándose como uno de los canales líderes en el Perú.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR