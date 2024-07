MGE, distribuidora independiente basada en Miami, y Latina TV de Perú anunciaron la inclusión del título Palabra de Honor, a su existente acuerdo de distribución internacional de formatos de entretenimiento, que ya incluía el reality de cocina El Gran Chef, y los también reality shows de competencia y convivencia Tierra Brava y Ganar o Servir. La dirección de contenidos de estos proyectos está encabezada por la dupla formada por Patricio Hernández, actual CEO de Latina TV, y por Ignacio Corvalán, productor ejecutivo de vasta trayectoria en la creación, desarrollo y producción de este tipo de formatos de entretenimiento.

“La popularidad de los reality shows continúa creciendo globalmente, capturando la atención de audiencias por su autenticidad y drama, lo que refleja su relevancia y gran éxito en la cultura actual. Y sin duda Latina TV es uno de los líderes en la región en el desarrollo de este tipo de formatos, creando innovadores reality shows de convivencia y competencia que se han convertido en grandes éxitos de audiencia, no sólo en Perú, sino también en Chile donde ya han sido adaptados tres de ellos para Canal 13. Por ello, nos sentimos muy emocionados de continuar ampliando este acuerdo con Latina TV, y ser los encargados de distribuir a nivel internacional cuatro de sus más exitosos formatos de entretenimiento¨, comentó Esperanza Garay, CEO de MGE.

“Nuestros años de experiencia desarrollando este tipo de reality shows nos han llevado a entender que el éxito y la magia de estos programas no sólo está en la idea y la estructura, sino en la producción de los mismos, por lo que nosotros no sólo ofrecemos el formato sino nuestro expertise para garantizar que su adaptación sea exitosa en cualquier país donde se realice. En este sentido, estamos muy satisfechos de contar con el apoyo y la gestión de MGE, pues no sólo comparte esta visión con nosotros, sino que además viene a aportar su exitosa trayectoria en negociación y distribución internacional para llevar estos formatos a cada vez más audiencias¨, comentó Patricio Hernández, CEO de Latina TV.

Además del gran fenómeno televisivo en el que se han convertido los reality shows de Latina TV en Perú, tres de los cuatro formatos que distribuye MGE, Ganar o Servir, Tierra Brava y el próximo a estrenarse Palabra de Honor, han sido adaptados con enorme éxito en Chile para Canal 13, marcando el regreso de la señal a la producción de exitosos reality shows de convivencia y competencia que ya en el pasado lo llevaron a liderar los ratings. El pasado mes de abril, Ganar o Servir se posicionó como uno de los programas más vistos, colocando al canal chileno a la cabeza del rating. Cabe destacar que Tierra Brava y Ganar o Servir son dos creaciones desarrolladas por el Consorcio de Producción formado por Latina TV y la productora CookingMedia.

Gran parte del éxito de estos formatos está basado en el gran expertise de sus creadores y directores, pues la dupla de Patricio Hernández e Ignacio Covalán cuenta con una sólida y exitosa trayectoria en materia de reality shows. Juntos, además de Tierra Brava y Ganar o Servir, han creado también para Canal 13 grandes éxitos como: 40 ó 20, Pareja Perfecta, y el próximo a estrenar estreno Palabra de Honor. Previamente en Mega desarrollaron en conjunto los exitosos realities de convivencia Volverías con tu Ex, Doble tentación, Amor a prueba, y Resistiré (en coproducción con MTV).

Patricio Hernández, como Gerente de Procesos Creativos, ha liderado la ejecución de más de 25 realities de convivencia, entre ellos los grandes éxitos de Canal 13 de Chile: La Granja, Granjeras, Granja VIP, Mundos Opuestos I y II, La Casa y Año O. Ha sido en dos períodos Gerente de Programación y Procesos Creativos de Canal 13. Fue CEO fundador y Gerente de Programación y Contenidos durante ocho años de Megamedia, el holding de comunicaciones más grande de Chile. Hoy es el CEO de Latina TV en Perú y fue el Director fundador de CNN Chile, el primer canal de noticias de ese país. Fue también el primer programador de América Latina en emitir una telenovela turca en el continente.

Por su parte, Ignacio Covalán es periodista de profesión y acumula una vasta trayectoria como Productor Ejecutivo de programas de entretenimiento, tales como Sábado Gigante, el emblemático programa animado por Don Francisco. Como Productor Ejecutivo lideró también el proceso creativo, el desarrollo y la producción de programas como Gigantes con Vivi, Acoso Textual, Alfombra Roja, Mucho Gusto, Quien Quiere ser Millonario, Dale Play, y El Duelo. En 2010 inició su exitosa carrera como productor Ejecutivo de reality shows de convivencia 24/7.

