Menor denuncia tocamientos indebidos en clínica San Gabriel

El viernes 18 de octubre, una menor de edad vivió momentos pánico cuando acudió al consultorio del Doctor Orlando Martin Clendemes Alvarado en la clíninca San Gabriel, para que le entregue los resultados de un examen de Urocultivo, de su diagnóstico infección urinaria.

“Mamá, me he sentido muy incómoda al momento que el doctor me estaba examinando, me ha tocado partes que no sabía que me tenía que tocar”

“Doctor usted porque tiene que rozar el … a mi hija.” ” Mamá, encima él me ha hecho unos masajes en la espalda y me ha dicho que esto es para que me baje el dolor.”

Todo sucedió cuando su Yessica, madre de Ana (nombre que fue cambiado para proteger la identidad de la víctima) decidió que su hija avanzara mientras ella estacionaba el vehículo. Lo que ocurrió después nadie se lo esperaba. La menor ingresó sola al consultorio del Dr. Orlando Martin Clendemes Alvarado y él le pidió que se retirara la ropa para empezar a examinarla. Fue ahí donde empezó a tocar otras zonas del cuerpo que no correspondían a su especialidad.

El doctor Orlando Martin Clendemes Alvarado, figura en el colegio médico con la especialidad, enfermedades infecciosas y tropicales.

Denunciado por Tocamientos indebidos

Ana y su familia se dirigieron a la comisaría de San Miguel para poner una denuncia por “Tocamientos indebidos” e inmediatamente fueron acompañados por un patrullero a la clínica, pero resulta que cuando llegaron al lugar el Doctor Orlando Martin Clendemes Alvarado, no estaba, ya se había retirado.

Por la noche La policía trató de ubicarlo en su casa, pero tampoco lo encontraron. Nadie lo retuvo, nadie lo entregó a las autoridades para que brinde su manifestación.

Se suman más víctimas

Ana decidió compartir su testimonio en redes sociales y una a una empezaron aparecer más víctimas que aseguraron haber sido tocadas de forma indebida por el mismo médico y en la misma clínica.

“Es complicado denunciar alguien que te toque indebidamente en un lugar público y mucho más denunciar a un profesional que tiene tantos años en una clínica que supuestamente tienes que confiar en él” nos comentó Luhana.

Luana pasó por consulta del Dr. Orlando Martin Clendemes Alvarado, para atender sus problemas pulmonares y de estreñimiento en diciembre del 2021. Fue en su cuarta cita donde sucede lo peor, asegura de ser víctima del doctor por “Tocamientos indebidos” en el consultorio de la clinica San Gabriel.

“Me empieza hacer unos masajes en la parte de la espalda y yo echada boca abajo. Él puso seguro a la puerta y aún no me habia sábado la ropa de arriba ni la ropa de abajo.

Eso sí él ya habia metido sus manos debajo de mi polo y de la nada me dice, te podrías porfavor desabrochar el brasier y sacarte el polo y me dijo que me desabroche el pantalón.”

Lo que sigue en la declaración de Luhana no lo podemos reproducir. La joven nos detalló la forma en la que fue tocada indebidamente por el doctor Orlando Martin Clendemes Alvarado.

Sin aviso, sin consulta y en zonas de su cuerpo que no tenia que ver, la tocaba. lncluso le hizo preguntas de índole personal que no tenia cabida en la consulta.

¿Cuantas relaciones sexuales tienes al mes?

¿Por qué la clínica no lo ha suspendido?

Ante estos antecedentes la clínica solo mandó un comunicado al programa “Arriba mi gente” señalando lo sieguiente:

“ Una vez tomado conocimiento del caso, la dirección médica decidio separar de forma inmediata y definitiva al Dr. Orlando Martin Clendemes Alvarado de la clínica, por ir en contra de los valores de la institución.”

Hasta la fecha el doctor se encuentra no habido Y conforme pasen los días y horas se suman más casos de mujeres que han sido víctimas por este médico.