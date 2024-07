Este miércoles 24 de enero, Latina Televisión transmitió el capítulo 8 de “Melissa”. En esta nueva entrega, la pequeña Melissa recibió una de las mejores noticias que ha podido tener dentro de los últimos meses.

Mahinur le aseguró que se quedaría con ella y su hermano Metín hasta que consiga una familia que vaya a cuidar muy bien de la pequeña.

“Melissa, no irás de vuelta. No lo permitiremos. Quédate tranquila. Por ahora vas a quedarte aquí. Si logran encontrar unos padres que de verdad te amen, una familia que te de educación, puede que tome algo de tiempo. Mientras tanto, estarás aquí sin preocupaciones. Sean meses o sean años, puedes quedarte con nosotros hasta entonces. Puedes estar tranquila”, le aseguró la mujer; quien, en un principio, no estuvo de acuerdo con darle cobijo.

¿Quién es Beren Gökyıldız?

Beren Gökyıldız inició su carrera actoral en el 2014 cuando tenía solo 5 años de edad, apareciendo en la telenovela ‘La familia de mi esposo’. A pesar de su corta edad, la pequeña actriz ofreció una actuación exitosa que le dio nuevas oportunidades en la televisión.

A sus 14 años, Beren Gökyıldız ya ha tenido papeles protagónicos en importantes novelas otomanas como “Todo por mi hija” y “Madre”. Sus interpretaciones la han llevado a recibir grandes reconocimientos por su labor artística como los Premios Pantene Golden Butterfly en la categoría ‘Mejor actriz infantil 2016”. Además, en el 2017 se llevó el premio de la Escuela Secundaria de Bellas Artes Mimar Sinan en la categoría a ‘Mejor actriz infantil del año’.

