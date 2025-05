Una de las grandes estrellas del sonido urbano, Leslie Shaw, confirmó su presentación dentro del esperado festival de música urbana este 31 de mayo cuando la tercera edición del All Music fest se lleve a cabo en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, con la presentación de María Becerra, Steve Aoki y Jhey Cortez entre otros.

“Llevaré mi tubo para hacer poole dance en el All Music Fest”, dijo la carismática cantante Leslie Shaw en conferencia de prensa este martes, la intérprete de “Hay niveles” además confirmo que su gira por Europa y Argentina fue un absoluto éxito, “acabo de llegar de viaje y me fue super bien, ahora estoy preparando mis ensayos para el festival en el que siempre quise estar y estoy feliz que me hayan llamado”.

Leslie Shaw estuvo acompaña de la modelo Samantha Batallanos quien es una de las embajadoras del festival como menciono su organizador el empresario Pol Liza de Longplay Entertaiment.

“Muero por ver el show de Steve Aoki” dijo la escultural Samantha y confirmo su presencia en el evento que se celebra este 31 de mayo en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

All Music Fest 3 tiene en su cartel a MARÍA BECERRA, STEVE AOKI, JHAY CORTEZ, DARELL, LENNOX, BRYTIAGO, IZAAK y KEVVO.

Las entradas están a la venta en Joinnus.