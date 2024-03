La Inquilina, Novela Turca capítulo 61: Se descubrirá quién atacó a Damla ¿Será Murat o Neslihan?

Hoy en La Inquilina, el episodio se centrará en el intenso enfrentamiento entre Neslihan y Murat, quienes se enfrentan cara a cara mientras intentan descubrir quién fue el responsable del ataque contra Damla. En un giro sorprendente, a través de un flashback, se revelará la identidad del agresor y qué sucedió el día de la renovación de votos de Neslihan y Murat.

“Solo están nuestras huellas digitales en ese cuchillo. Yo estoy muy segura de que no lo hice. Si no fuiste tú y no fui yo, ¿quién lo hizo?”, se le escucha decir a Neslihan en el reciente avance. “¿No fuiste tú?”, le cuestiona Murat.

Pero la revelación de la verdad solo servirá para avivar las llamas del conflicto entre Neslihan y Murat, llevando su enfrentamiento a un nivel aún más peligroso. En un momento de extrema tensión, Murat intentará lanzar a Neslihan desde un risco. ¿Será que atacará a la madre de sus hijos?

¿Quién será el verdadero culpable? Descúbrelo hoy en este episodio de infarto. ¡Ya lo sabes! Después de Papá en Apuros, Murat, Neslihan y Damla te esperan en una de las novelas turcas que más nos intrigan, “La Inquilina”. No te lo pierdas.