El compromiso con el desarrollo sostenible del país quedó demostrado hoy en el Innovation Summit 2025: Innovar con propósito para un futuro sostenible y confiable, encuentro organizado por ForoInnovación Perú que reunió a líderes nacionales e internacionales del sector empresarial, académico y emprendedor para impulsar soluciones innovadoras que fortalezcan la sostenibilidad, la productividad y la confianza en el Perú. El evento, realizado en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), congregó a especialistas de Perú y Chile, representantes del sector privado, actores del ecosistema de innovación y organizaciones dedicadas a la transformación social. Su propósito central fue articular esfuerzos para acelerar el desarrollo sostenible mediante la innovación y el emprendimiento de alto impacto.

Un espacio para articular esfuerzos y promover innovación con propósito

El encuentro se estructuró en tres bloques temáticos que abordaron los desafíos prioritarios del ecosistema innovador peruano.

1. Liderazgo Sostenible

En este primer bloque, expertas latinoamericanas compartieron sus visiones sobre el rol del liderazgo con propósito:

Marcela Ruiz (Chile) , bióloga marina y fundadora de la startup Acústica Marina, destacó la importancia de vincular ciencia, tecnología y conservación ambiental para impulsar un desarrollo respetuoso con los ecosistemas.

Yanina Honorio (Perú), CEO de Yapaykuy y ganadora del Premio Avonni Mujer Innovadora 2024, subrayó el valor del liderazgo femenino en la transformación digital y social del país.

Ambas panelistas coincidieron en que la sostenibilidad es un eje indispensable para orientar los proyectos de innovación en la región.

2. Productividad e Innovación

El segundo bloque estuvo dedicado a casos de éxito en innovación aplicada a la productividad y a la creación de soluciones tecnológicas de impacto:

Tomás Bravo (Chile) , cofundador de Chucaotech y ganador Avonni Chile 2024, expuso la importancia de innovar para mejorar procesos productivos en sectores estratégicos de América Latina.

Micaela Elías , gerente de Propuesta de Valor de Pago de Yape, compartió la evolución del ecosistema de pagos digitales en el Perú, reconocido en 2024 con el Premio Avonni Trayectoria Innovadora.

Roy Guzmán (Perú), CEO de Metacerv y ganador del Premio Avonni Innovación Digital 2024, presentó experiencias en el desarrollo de tecnologías para sectores de alto impacto social.

Los tres panelistas destacaron que la innovación orientada a la productividad es clave para fortalecer la competitividad del país.

3. La Confianza como Base del Futuro

Finalmente, el tercer bloque estuvo centrado en la construcción de confianza como fundamento del futuro del ecosistema innovador:

Guillermo Carey , director internacional de ForoInnovación, remarcó que la confianza es un activo indispensable para el desarrollo sostenible y la adopción de soluciones innovadoras.

Juan Wu, director de ForoInnovación Perú, enfatizó la necesidad de impulsar iniciativas colaborativas entre el sector público, privado y académico para generar impacto a gran escala.

Ambos ponentes coincidieron en que fortalecer la confianza permitirá avanzar hacia un clima de innovación más integrado, transparente y efectivo.

Durante el evento, ForoInnovación Perú reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema de innovación, articulando alianzas estratégicas y promoviendo iniciativas de valor social que impulsen el talento peruano.

ForoInnovación es una organización internacional sin fines de lucro con más de 19 años de trayectoria en Chile, creadora del Premio Nacional de Innovación Avonni. En Perú opera desde 2023 a través del Premio Avonni–CCL, en alianza con El Comercio y la Cámara de Comercio de Lima, promoviendo una cultura proinnovación y desarrollando instrumentos como el Índice de Actitud Innovadora y Emprendedora del Perú.