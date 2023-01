The Last of Us se convierte en el segundo mejor estreno de HBO desde el 2010

The Last of Us llegó a HBO el pasado domingo. El primer capítulo de la serie ha sido un éxito por parte de la crítica y los fanáticos. La popularidad de esta adaptación ha sido tanta que se ha convertido en el segundo mejor estreno de la cadena de televisión desde 2010.

De acuerdo con el medio Deadline, la obra tuvo 4.7 millones de espectadores, de manera simultánea, en Estados Unidos. La medición abarca todos los servicios que ofrece HBO en el país, como el canal de televisión y la plataforma de streaming HBO Max.

The Last of Us también desplazó a ‘Boardwalk Empire’ (2010) como el segundo estreno con más vistas. Su récord de audiencia sólo es superado por el debut de ‘La Casa del Dragón’, el spin-off precuela de ‘Juego de Tronos’, que reunió a 9.98 millones de personas

¿De qué trata The Last of Us?

La serie sigue la historia de Joel, interpretado por Pedro Pascal, en un mundo destrozado por una pandemia producida por un hongo que transforma a los humanos en un tipo de ‘zombi’. Veinte años después de desatarse el problema, Joel es contratado para proteger a Ellie, una niña, que podría tener la cura a la enfermedad.

El guión está basado en el videojuego de Playstation del mismo nombre. Lanzado originalmente en 2013, se ganó los elogios de los jugadores y de la crítica a nivel mundial. Actualmente cuenta con una secuela, estrenada en 2020, para Playstation 4 y 5.

¿Dónde ver la nueva serie de HBO?

Por el momento solo se ha estrenado un capítulo, de más de una hora de duración, de nueve confirmados. En Perú se puede ver por HBO Max, los episodios se estrenan todos los domingos a las 9:00 p.m. (hora peruana).