Shakira y Tom Cruise: ¿Con quiénes coincidió Flavia Laos en Gran Premio de Fórmula 1?

Flavia Laos estuvo presente en el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Miami, uno de los eventos deportivos más importantes del automovilismo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió imágenes de lo que fue su estadía en Autódromo Internacional de Miami, escenario donde coincidió con figuras de la farándula mundial.

¿Con quienes coincidió Flavia Laos en el Gran Premio de Fórmula 1?

Entre los famosos que disfrutaron de la carrera destacan Shakira, Tom Cruise, Vin Diesel, Mike Tyson, Roger Federer y el reggaetonero J Balvin, por mencionar algunos.

En el caso de Flavia Laos, la modelo peruana se mantuvo activa en redes sociales y compartió una serie de historias y publicaciones a través de sus distintas redes. En las fotos que publicó se le puede ver junto a la también influencer Luana Barrón.

Flavia Laos y Luana Barrón en la Fórmula 1.

¿Qué es el Gran Premio de Fórmula 1, evento al que asistió Flavia Laos?

El Gran Premio de Fórmula 1 es una carrera de automóviles de alta velocidad que se lleva a cabo en circuitos especialmente diseñados. Es una competición de automovilismo muy popular y prestigiosa, que atrae a millones de espectadores en todo el mundo.

El campeonato mundial de Fórmula 1 se compone de varias carreras en diferentes países, cada una de las cuales se conoce como un Gran Premio. Las carreras se llevan a cabo en circuitos permanentes o temporales, y los equipos y pilotos compiten en una serie de categorías basadas en sus resultados en cada carrera.

¿Shakira presente en el Gran Premio de Fórmula 1?

Shakira estuvo presente en el Gran Premio de Fórmula 1 junto a sus hijos. Durante su estadía en el Autódromo Internacional de Miami, la cantante colombiana se pudo encontrar con artistas de talla mundial. Incluso, compartió una foto junto al rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabó “Girl Like Me” y “Don’t you Worry”.