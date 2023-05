“No voy a llegar a los 80”: La dura confesión de Michael J. Fox sobre su enfermedad

Michael J. Fox saltó a la fama por su papel como ‘Marty McFly’ en la saga de películas ‘Volver al futuro’. El actor fue diagnosticado con párkinson a los 29 años, esta enfermedad limitó su trabajo y desde entonces se ha convertido en uno de los figura más influyentes a la hora de crear conciencia sobre esta condición.

El compañero del ‘Doc’ en las cintas de ciencia ficción dio una entrevista en la cadena de televisión CBS y comentó que el párkinson “se está volviendo más duro”. “No voy a mentir. Se está volviendo más duro, se está volviendo más duro. Cada día es más duro, pero así son las cosas”, explicó.

El hombre de 61 años contó que ha tenido lesiones en ambos brazos, en las manos, en un codo y hasta en la cara debido a las constantes caídas producidas por su padecimiento. “Caerse es lo que te mata cuando tienes parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa”, agregó.

“Uno no muere de parkinson, muere con parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80″, confesó.

Pese a todo, el intérprete siempre se ha mostrado positivo al dar declaraciones sobre su estado de salud. Como se recuerda, en el año 2000, el intérprete creó una fundación para investigar esta enfermedad y poder llegar a una cura total o parcial, la cuál espera poder encontrar pronto.

‘Marty McFly’ y el ‘Doc’ protagonizaron un emotivo reencuentro

Michael J. Fox se juntó con Christopher Lloyd, que dio vida al ‘Doc Emmet Brown’ en ‘Volver al futuro’, por el aniversario número 37 de la película que los llevó a la fama mundial.

Los viejos amigos protagonizaron un emotivo momento en la Comic Con de Nueva York en 2022. Ambos compartieron escenario en la convención y se abrazaron tras volverse a ver después de mucho tiempo. Los asistentes al evento aplaudieron a los artistas.